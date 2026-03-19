Berlin (ots) -Moderator, Schauspieler und Entertainer Jochen Schropp startet mit "Happy Life" einen neuen Videopodcast bei Podimo. Ab heute, dem 19. März 2026, erscheint das Format wöchentlich und widmet sich den großen und kleinen Fragen rund um mentale Gesundheit, Beziehungen und persönliche Entwicklung.In offenen Gesprächen trifft Jochen Schropp auf spannende Persönlichkeiten aus Coaching, Psychologie und Wissenschaft. Zu den ersten Gästen zählen unter anderem Vera Strauch, Gründerin der Female Leadership Academy, Ulrike Scheuermann, Diplom-Psychologin und Bestsellerautorin, Prof. Volker Busch, Neurowissenschaftler, Psychiater und Autor, sowie Linda Leinweber, Psychologin und Coach für Selbstwert und Beziehungen.Jochen Schropp spricht mit seinen Gäst:innen über Themen, die viele Menschen im Alltag bewegen: Warum fällt es so schwer, Grenzen zu setzen? Wie erkennt man eigene Bedürfnisse, bevor Überforderung entsteht? Und was hilft, wenn Stress, Zweifel oder alte Beziehungsmuster den Blick auf das eigene Leben verstellen.In den ersten Folgen mit Vera Strauch geht es unter anderem um People Pleasing und die Frage, warum wir oft Ja sagen, obwohl wir Nein meinen, um Abgrenzung ohne Schuldgefühle und um Wege, mit Stress und innerem Druck gesünder umzugehen."Mir ist wichtig, dass wir in Happy Life ehrlich über die Themen sprechen, die uns alle bewegen - mentale Gesundheit, Beziehungen, Zweifel, aber auch Hoffnung und persönliches Wachstum. Wenn unsere Gespräche Menschen inspirieren, ihr eigenes Leben mit neuen Perspektiven zu betrachten, haben wir schon viel erreicht", so Jochen Schropp zum neuen Projekt.Der Podcast setzt auf persönliche Geschichten, fundierte Perspektiven und alltagstaugliche Impulse. Stattdessen geht es um echte Erfahrungen, neue Blickwinkel und kleine Aha-Momente, die Mut machen und Orientierung geben können.Mit "Happy Life" erweitert Podimo sein Angebot um einen Gesprächspodcast, der aktuelle Themen wie mentale Gesundheit, bewusste Beziehungen und persönliche Entwicklung aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet - nahbar, inspirierend und mit einem klaren Ziel: mehr Leichtigkeit im Alltag.Neue Folgen von "Happy Life" erscheinen ab sofort immer donnerstags. Bonusfolgen gibt es im exklusiven Premiumbereich nur bei Podimo.Über den HostJochen Schropp ist Moderator, Schauspieler und Entertainer mit langjähriger Medienerfahrung. Er verbindet professionelle Gesprächsführung mit großer Offenheit, Empathie und persönlicher Tiefe. Durch seine eigene Lebensgeschichte und seine öffentliche Auseinandersetzung mit Themen wie Identität, Beziehungen und mentaler Gesundheit bringt er eine hohe Glaubwürdigkeit und Nahbarkeit mit. Jochen schafft einen sicheren Raum für ehrliche Gespräche - sowohl für seine Gäste als auch für die Hörer:innen.Ansprechpartner bei weiteren Fragen:Podimo:Verena Adamiverena.adami@consultant-podimo.com0172 834 6666Original-Content von: Podimo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169400/6238842