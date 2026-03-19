© Foto: OpenAIAustralien steht vor einer Treibstoffkrise: Lagerbestände schrumpfen auf 30 Tage, Landwirtschaft und Bergbau kämpfen um knappe Ressourcen.Da der Nahost-Konflikt die globalen Öllieferungen beeinträchtigt, wird die Dieselversorgung in Australien immer angespannter, wie Reuters berichtet. Die begrenzten Lagerbestände und weitverzweigten Vertriebsnetze beunruhigen deshalb Australiens Landwirtschafts- und Bergbausektor, die Hauptabnehmer des Kraftstoffs. China hat erst letzte Woche Treibstoffexporte von Diesel, Benzin und Kerosin verboten, was die Versorgung in Australien, Bangladesch und den Philippinen verschärft. Australien ist enorm abhängig und importiert 84 Prozent seines …Den vollständigen Artikel lesen
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