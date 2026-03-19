Der Fachkräftemangel ist eine strukturelle Herausforderung für Unternehmen der Versicherungsbranche. Da stellt sich die Frage: Gibt es noch weitere Möglichkeiten, Mitarbeiter zu binden außer die klassischen Benefits? Netzwerke erweisen sich als stabiler Faktor in allen Lagen. Ein Artikel von Christoph Drebes, CEO und Co-Founder der Mystery Minds GmbHDer Fachkräftemangel ist in der Versicherungsbranche längst kein temporäres Phänomen mehr. Laut der Studie Future Workforce 2030 rechnen Entscheider ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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