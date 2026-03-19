Der rasante Ausbau von Rechenzentren und sogenannten KI-Fabriken erfordert massive Investitionen in die Infrastruktur. Ein US-Industriekonzern sitzt genau an der entscheidenden Schnittstelle dieser Megatrends - mit einer klaren Wachstumsstory und dem Potenzial, zu einem starken Gewinner der kommenden Dekade aufzusteigen.Die Elektrifizierung der Welt gewinnt rasant an Dynamik. Während weltweit Billionen in den Ausbau von Rechenzentren fließen, positioniert sich der Konzern als zentraler Profiteur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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