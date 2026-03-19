Bad Wimpfen (ots) -Lidl in Deutschland baut sein Engagement für eine bewusste Ernährung konsequent aus. Durch die Kooperation mit der AOK PLUS in Sachsen und Thüringen verknüpft der Lebensmitteleinzelhändler gesundheitsbewusstes Verhalten mit zusätzlichen Vorteilen beim Einkauf über die Lidl Plus App: Wer sich bewegt und gesund lebt, kann künftig noch mehr Geld beim Einkauf sparen.In einer Zeit, in der Zeitmangel oft die größte Hürde für eine gesunde Lebensweise darstellt, setzen Lidl und die AOK PLUS auf eine praktische Alltagsunterstützung. Das Prinzip ist einfach: Versicherte der Krankenkasse, die Gesundheits-Challenges in der App AOK NAVIDA erfolgreich absolvieren, erhalten digitale Coupons. Diese werden direkt in die Lidl Plus App übertragen und können beim nächsten Einkauf gegen Rabatte auf gesundheitsbewusste Produkte eingelöst werden."Eine gesunde Ernährung beginnt mit einem guten Angebot und klarer Orientierung im Alltag", sagt Julius von Schnurbein, Leitung Customer Relations der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG. "Durch die Kooperation mit der AOK PLUS schaffen wir einen echten Mehrwert: Wir verbinden unsere digitale Reichweite mit gezielten Anreizen, um eine ausgewogene Wahl in den Lidl-Filialen so einfach und attraktiv wie möglich zu machen. Uns eint das Ziel, Gesundheitsförderung dort anzusetzen, wo Menschen ihren Alltag gestalten. Gemeinsam setzen wir Impulse, die Menschen erreichen und langfristig wirken.""Gesundheit entsteht nicht erst in der Arztpraxis, sondern jeden Tag im Alltag - etwa bei der Frage, was wir einkaufen, essen oder wie wir uns bewegen. Als Gesundheitslotsin wollen wir Menschen dabei in ihrem Alltag unterstützen, gesunde Entscheidungen leichter zu treffen. Die Kooperation mit Lidl verbindet unsere Gesundheitskompetenz mit einem Partner, der Millionen Menschen täglich erreicht. So schaffen wir konkrete Anreize für ein gesundheitsbewusstes Leben und kommen unserem Ziel näher: mehr gesunde Jahre für die Menschen", so Dr. Stefan Knupfer, Vorstandsvorsitzender der AOK PLUS.Ganzheitliche Strategie für eine bewusste ErnährungDie Partnerschaft fügt sich in die umfassende "Bewusste Ernährungsstrategie" von Lidl ein. Diese orientiert sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen wie der Planetary Health Diet der EAT-Lancet-Kommission und umfasst unter anderem den Ausbau pflanzenbasierter Proteinquellen, ein erweitertes Vollkornangebot sowie transparente Nährwertkennzeichnungen.Regionale Stärke, nationale StrahlkraftDer Start der Zusammenarbeit in Sachsen und Thüringen unterstreicht den Anspruch von Lidl, gesellschaftliche Verantwortung direkt in die Regionen zu tragen. Rund 210 Filialen in beiden Bundesländern dienen dabei als tägliche Berührungspunkte, um gesunde Ernährung in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Gleichzeitig vertrauen rund 3,48 Millionen Menschen der AOK Plus als regionaler Krankenkasse in Thüringen und Sachsen. Gemeinsam bilden beide Partner ein starkes Fundament, um gesundheitsbewusstes Verhalten direkt im Alltag zu verankern.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6238877