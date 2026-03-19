Krombach (ots) -Zum internationalen Tag des Waldes am 21. März rückt ein Thema in den Fokus, das aktueller kaum sein könnte: der Zustand unserer Wälder. Trockenheit, Stürme und Schädlingsbefall setzen ihnen seit Jahren zu. Aufforstung ist deshalb ein zentrales Instrument für die Zukunft der Wälder in Deutschland. Krombacher hat im vergangenen Jahr bereits über eine Million Bäume gepflanzt und setzt dieses Engagement konsequent fort.Die Krombacher Brauerei engagiert sich bereits seit Jahren gemeinsam mit Forstpartnern für den langfristigen Erhalt von Wäldern. Ziel ist es, klimaresiliente Mischwälder zu entwickeln, die auch zukünftigen Generationen erhalten bleiben. Dabei steht nicht die kurzfristige Maßnahme im Vordergrund, sondern ein nachhaltiger Prozess, der Planung, Pflege und Geduld erfordert.Wald als Wasserspeicher - eine essenzielle GrundlageWälder übernehmen eine zentrale Funktion im natürlichen Wasserkreislauf: Sie speichern Niederschläge, filtern Wasser und geben es langsam an Böden und Grundwasser ab. Gerade in Zeiten zunehmender Trockenheit ist diese Speicherfunktion von entscheidender Bedeutung - für Ökosysteme, Landwirtschaft und die Trinkwasserversorgung. "Gesunde Wälder sind einer der wichtigsten natürlichen Wasserspeicher", erklärt Matthias Vollpracht, Fachgebietsleiter für den Staatswald von Wald und Holz NRW im Sieger-/Sauerland. "Ohne intakte Waldstrukturen verlieren Böden schneller Wasser, Quellen versiegen und ganze Landschaften geraten aus dem Gleichgewicht."Auch für Krombacher ist dieser Zusammenhang ein wesentlicher Beweggrund für das Engagement. Als Brauerei ist Wasser der wichtigste Rohstoff und damit untrennbar mit funktionierenden natürlichen Wasserkreisläufen verbunden. "Unser Wald-Engagement ist nicht nur Ausdruck gesellschaftlicher Verantwortung, sondern auch intrinsisch motiviert", sagt Wolfgang Schötz, Leiter Nachhaltigkeitsmanagement von Krombacher. "Wer Bier braut, trägt Verantwortung für Wasser. Und wer Verantwortung für Wasser übernimmt, kommt am Wald nicht vorbei."Rückblick: Aufforstung 2025Im vergangenen Jahr konnten im Rahmen des Krombacher Engagements über 1 Mio. Bäume in verschiedenen Regionen Deutschlands gepflanzt werden. Ein besonderer Fokus lag dabei auf Regionen, die durch den Klimawandel stark betroffen sind, darunter auch das Sieger- und Sauerland. Ein zentraler Baustein des Engagements ist die enge Zusammenarbeit mit regionalen und landesweiten Forstbetrieben. Sie bringen ihre fachliche Expertise ein und stellen sicher, dass die Maßnahmen an die jeweiligen Standortbedingungen angepasst sind. "Nachhaltiger Waldumbau gelingt nur gemeinsam", sagt Wolfgang Schötz. "Wir setzen bewusst auf langfristige Partnerschaften mit den Forstbetrieben vor Ort. So stellen wir sicher, dass unser Engagement dort wirkt, wo es gebraucht wird."Zum Tag des Waldes macht Krombacher deutlich: Der Schutz und Umbau unserer Wälder ist eine Aufgabe, die Zeit braucht und die nur mit langfristigem Engagement erfolgreich sein kann. "Unser Engagement für Wälder und Wasser geht weiter und wird in den kommenden Monaten sichtbar fortgeführt.", so Schötz.Pressekontakt:Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KGPeter Lemm, UnternehmenssprecherHagener Straße 26157223 Kreuztal-KrombachMail: presse@krombacher.deTel.: + 49 (0) 2732 880 872Original-Content von: Krombacher Brauerei GmbH & Co., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42000/6238876