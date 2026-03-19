Linz (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat die Zinsen erneut unverändert gelassen und signalisiert gleichzeitig, dass noch 2026 eine erste Zinssenkung möglich bleibt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Leitzins bleibe damit bei 3,5-3,75%. Die Mehrheit des geldpolitischen Ausschusses rechne zwar weiterhin mit einem kleinen Schritt nach unten, doch die wirtschaftliche Lage mache die Entscheidung zunehmend komplex. Der jüngste Ölpreisschock durch den Iran Konflikt treffe auf einen schwächeren US Arbeitsmarkt: Im Vormonat seien rund 92.000 Stellen verloren gegangen. Gleichzeitig liege die von der FED bevorzugte PCE Inflation mit 2,8% weiterhin über dem Ziel von 2%. Die Finanzmärkte würden entsprechend skeptisch bleiben. Die Federal Funds Futures würden derzeit keinen Zinsschnitt vor Mitte 2027 einpreisen. FED-Chef Powell habe zwar betont, dass der Nahost-Konflikt kurzfristig die Inflation antreibe, aber auf die Unsicherheit über Ausmaß und Dauer der wirtschaftlichen Folgen verwiesen. In ihren neuen Projektionen hebe die FED die Inflationserwartung für Ende 2026 auf 2,7% an. Insgesamt zeichne sich ein Umfeld ab, in dem die FED zwischen Inflationsrisiken und einer abkühlenden Wirtschaft abwägen müsse - und in dem selbst eine vorsichtige Lockerung der Geldpolitik schwer planbar bleibe. (19.03.2026/alc/a/a) ...

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