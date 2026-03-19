Wien (www.anleihencheck.de) - Mit höheren Zöllen, einer strengeren Einwanderungspolitik und nun dem Krieg im Iran macht Trump der Fed die Arbeit nicht leichter, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Auf der ersten Zinssitzung seit Kriegsausbruch habe sich die US-Notenbank gegen einen proaktiv falkenhaften Weg entschieden. Unsicherheit und Abwarten seien die Schlagworte gewesen. Der Leitzins sei nicht verändert worden und die taubenhafte Ausrichtung im geldpolitischen Beschluss sowie bei den Prognosen sei beibehalten worden. Die Sitzung habe der Erwartung der Analysten der RBI entsprochen, dass die Fed keinen unmittelbaren Handlungsdruck verspüre, da der Leitzins noch auf einem "leicht restriktiven" Niveau liege. (19.03.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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