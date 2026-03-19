Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die FED hat beim gestrigen Zinsentscheid erneut das Leitzinsintervall erwartungsgemäß bei 3,50% bis 3,75% belassen, so die DekaBank.Gegen den Beschluss habe nur Steven Miran gestimmt. Er hätte eine weitere Senkung um 25 Basispunkte präferiert. In den aktualisierten Projektionen sei sowohl der Wachstums- als auch der Inflationsausblick nach oben korrigiert worden. Der Leitzinsausblick sei hingegen unverändert geblieben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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