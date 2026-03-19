Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat den Markterwartungen entsprochen und das Leitzinsband bei 3,50-3,75% belassen, so die Analysten der Helaba.Das Statement der Notenbank und die Äußerungen von Fed-Chef Powell würden darauf schließen lassen, dass vorerst nicht mit einer Zinssenkung zu rechnen sei. Es seien vor allem die Inflationsrisiken thematisiert worden, aber auch ungünstige Wirkungen des Iran-Kriegs auf den Arbeitsmarkt. Interessant sei der Blick auf die neuen Leitzinsprojektionen: Demnach halte die Mehrheit der FOMC-Mitglieder bis zum Jahresende eine Zinssenkung für gerechtfertigt - unverändert zu den letztmalig erhobenen Projektionen im Dezember. Ende 2027 werde das Leitzinsband im Median bei 3,00-3,50% für angemessen erachtet, wie zuvor auch. ...

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