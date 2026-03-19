Der chinesische E-Lkw-Entwickler Windrose und der Ladespezialist Autel haben in den Niederlanden mit einem strombetriebenen Windrose-Truck das Megawattladen demonstriert. Es handelte sich um einen "praxisnahen Ladevorgang", wie die Partner mitteilen. Die Demonstration des Ladevorgangs mit MCS-Stecker ("Megawatt Charging System") stieg den Verantwortlichen zufolge im niederländischen Roosendaal. Dort nutzten die Partner die Anlage eines "wichtigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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