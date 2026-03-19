Rolls-Royce hat sein Ziel aufgegeben, ab 2030 nur noch vollelektrische Autos zu verkaufen - vermutlich auch, weil der Absatz des ersten Stromers namens Spectre vergangenes Jahr um 47 Prozent eingebrochen ist. CEO Chris Brownridge spricht zudem von hoher Kundennachfrage nach V12-Motoren und veränderten politischen Rahmenbedingungen. Damit gesellt sich Rolls-Royce in die Reihe der Hersteller, die ihre vor einigen Jahren sehr ambitioniert ausgegebenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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