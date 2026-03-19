Was für ein Auftakt: Erst Anfang der Woche im Aktienreport vorgestellt - und schon legt dieser Energie-Titel einen echten Blitzstart hin. In nur drei Handelstagen steht ein sattes Plus von 10,1 Prozent zu Buche. Der Chart zeigt: Hier kommt jetzt richtig Dynamik rein.Im Nahen Osten eskaliert die Lage erneut: Angriffe auf zentrale Gas-Infrastruktur, Raketen auf Katars Mega-Anlagen und Explosionen im weltweit wichtigsten Gasfeld "South Pars" markieren eine neue Eskalationsstufe.Dieses Feld ist das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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