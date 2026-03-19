Die Geschichte wiederholt sich: Wieder einmal schnellen die Öl- und Gaspreise im Zuge eines Krieges massiv nach oben. Und wieder einmal werden die Rufe nach Gaspreisbremsen oder Tankrabatten laut. Wasserstoff könnte eine der zukünftigen Lösungen sein, um zumindest etwas unabhängiger von fossilen Rohstoffen zu werden. Daher legen die Aktien des Sektors nun zu. So konnte der E-Mobilität Wasserstoff Index seit Kriegsbeginn der Nervosität an den Märkten trotzen und sogar auf ein neues Jahreshoch klettern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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