Kehrt GOLD aufgrund des Ölpreises seinen Aufwärtstrend um - Die stärksten Einbrüche seit 2024

Der Gold Preis steht aktuell massiv unter Druck und verliert heute mehr als 2,5 - Mit einem Rückgang auf rund 4.700 USD je Unze erreicht Gold das niedrigste Niveau seit Anfang Februar 2026. Diese Bewegung ist keine kurzfristige Korrektur, sondern ein klarer technischer Ausbruch nach unten nach einer monatelangen Rally.

- Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Ticker: Gold

Die aktuelle Gold Prognose wird maßgeblich durch zwei zentrale Faktoren bestimmt: die Stärke des US-Dollars sowie die restriktive Geldpolitik der US-Notenbank.

Die obige Grafik zeigt eine Aufschlüsselung der aktuellen Kraftstoffpreise nach Bundesstaaten. Am höchsten sind die Preise im Westen der Vereinigten Staaten, was in erster Linie auf die...

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