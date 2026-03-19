Gutenstein, (ots) -Die Klosterquell Hofer GmbH schlägt Alarm: Die angespannte geopolitische Lage rund um die Straße von Hormus hat direkte Auswirkungen auf die Produktion von "Dreh und Trink".Durch die Schließung einer der wichtigsten globalen Handelsrouten, ist die Versorgung mit einem zentralen Verpackungsrohstoff für die Produktion von "Dreh und Trink" massiv beeinträchtigt."Die Versorgungssicherheit mit LDPE ist aktuell nicht mehr gegeben. Die Lage ist ernst. Wenn sich die Situation nicht rasch entspannt, könnten im Sommer tatsächlich Produkte im Regal fehlen", sagt Mag. Kurt Hofer, Geschäftsführer der Klosterquell Hofer GmbH.Rohstoffpreise explodieren - massive Belastung für HerstellerDas Unternehmen beobachtet derzeit eine dramatische Entwicklung an den Rohstoffmärkten: Die Preise für Polyethylen, das für die Produktion der charakteristischen Beutel benötigt wird, haben sich innerhalb kürzester Zeit verdoppelt."Aufgrund des sprunghaften Anstiegs der Rohstoffpreise erleben wir aktuell eine unvorhersehbare Mehrbelastung, die uns stärker trifft als die Corona-Pandemie", so Kurt Hofer.Sommer wird zur BewährungsprobeKurzfristig kann die Produktion noch stabil gehalten werden. Doch die kommenden Monate gelten als kritisch."Aktuell können wir liefern. Aber wenn die Rohstoffversorgung weiterhin unterbrochen bleibt, müssen wir uns auf Einschränkungen einstellen. Das ist ein realistisches Szenario", erklärt Hofer.Appell an die Politik und internationale PartnerDie Klosterquell Hofer GmbH fordert rasche Maßnahmen zur Stabilisierung der globalen Lieferketten sowie politische Initiativen zur Entspannung der Lage im Nahen Osten.Über die Klosterquell Hofer GmbHDie Klosterquell Hofer GmbH mit Sitz in Gutenstein, Niederösterreich, ist seit über 50 Jahren Hersteller des international bekannten Kindergetränks "Dreh und Trink", das in über 30 Ländern weltweit vertrieben wird.Pressekontakt:Klosterquell Hofer GmbHJonas SmietanaTelefon: +4366475563553E-Mail: Jonas.smietana@klosterquell.comOriginal-Content von: Klosterquell Hofer GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182201/6238935