Der Bitcoin-Kurs zeigte zuletzt starke Dynamik, musste die Gewinne jedoch schnell wieder abgeben. Warum der Markt jetzt erneut unter Druck gerät und welche Zonen entscheidend werden, rückt zunehmend in den Fokus. Makro-Umfeld und FED sorgen für Druck Ein wesentlicher Grund für den Rücksetzer liegt im aktuellen makroökonomischen Umfeld. Während Bitcoin zuvor noch in Richtung der 76.000 US$ steigen konnte, setzte im Anschluss spürbarer Verkaufsdruck ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de