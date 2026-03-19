Es gibt erfolgreiche Börsengänge und es gibt das IPO von Swarmer. Am Dienstag gab der Drohnensoftwarespezialist sein Debüt an der Nasdaq und setzte neue Superlative in puncto Kurssteigerungen. Die Swarmer-Aktie feierte das erfolgreichste IPO der letzten zwölf Monate. Wer ist dieser Überflieger und kann diese atemberaubende Performance überhaupt noch weitergehen? Eine Hyperschallrakete Beim Blick auf die Kursentwicklung der ersten beiden Handelstage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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