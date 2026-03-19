DAX startet schwach - internationale Märkte ohne klare Richtung

Der deutsche Aktienmarkt beginnt den Handelstag mit spürbaren Verlusten. Der DAX gibt deutlich nach und setzt seine jüngste Schwächephase fort. Auch die US-Indizes präsentieren sich leicht schwächer, nachdem sie bereits am Vortag merklich unter Druck geraten waren. In Asien überwog ebenfalls eine negative Tendenz: Der Nikkei 225 verabschiedete sich mit einem klaren Minus aus dem Handel.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus des heutigen Handelstags stehen die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank sowie die der Bank of England. Erwartet wird jeweils ein Festhalten am aktuellen Zinsniveau, doch die begleitenden Kommentare dürften angesichts des eskalierenden Iran-Konflikts und der stark gestiegenen Energiepreise besonders genau analysiert werden. Vor allem Hinweise zur Einschätzung der Inflationsrisiken könnten die Märkte kurzfristig spürbar bewegen.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Die Lanxess Aktie gerät heute deutlich unter Druck. Der Spezialchemiekonzern legte zwar wie angekündigt seine Zahlen vor, doch der Umsatz- und Ergebnisrückgang für 2025 fiel stärker aus als erhofft. Zusätzlich belastet die Ankündigung eines weiteren Stellenabbaus von 550 Arbeitsplätzen das Sentiment.
United Internet zeigt sich moderat schwächer. Zwar meldete der Konzern ein solides Geschäftsjahr mit steigenden Kundenzahlen und höheren Erträgen, doch die weiterhin hohen Investitionen in den Netzausbau der Tochter 1&1 dämpfen die kurzfristigen Erwartungen. Positiv aufgenommen wurde hingegen der bestätigte Ausblick auf weiteres Umsatzwachstum im laufenden Jahr.
Nemetschek startet im Plus. Der auf die Bauindustrie spezialisierte Softwareanbieter blickt überraschend optimistisch auf das laufende Jahr und stellt ein höheres Umsatzwachstum in Aussicht als bislang erwartet.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bull
|UG5B25
|2,03
|22875,170858 Punkte
|71,76
|Open End
|DAX
|Bear
|UN3WLP
|13,78
|24418,680544 Punkte
|17,96
|Open End
|DAX
|Bear
|UG2ZSB
|32,34
|26276,312823 Punkte
|7,27
|Open End
|Silber
|Bull
|UN4BXC
|1,62
|69,703667 USD
|33,62
|Open End
|DAX
|Bull
|UG4WBZ
|34,75
|19488,760691 Punkte
|6,45
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.03.2026; 10:15 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Hannover Rück SE
|Call
|UG1LEZ
|0,41
|297,864768 EUR
|12,56
|17.06.2026
|BP PLC
|Call
|UN0E77
|0,93
|520,00 GBp
|4,76
|16.09.2026
|Deutsche Telekom AG
|Call
|UG1ZEX
|0,19
|39,00 EUR
|15,22
|17.06.2026
|Micron Technology Inc.
|Call
|UN55J1
|4,86
|460,00 USD
|4,21
|17.06.2026
|General Motores Co.
|Call
|UN06F1
|0,51
|80,00 USD
|5,97
|15.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.03.2026; 10:15 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX
|Long
|UG6H8P
|2,91
|18804,732566 Punkte
|5
|Open End
|DAX
|Long
|UG9VDL
|1,28
|21938,532711 Punkte
|15
|Open End
|DAX
|Long
|UG6LYT
|1,35
|21155,082675 Punkte
|10
|Open End
|DAX
|Long
|HC07LZ
|44,91
|19588,182602 Punkte
|6
|Open End
|DAX
|Long
|HC281K
|2,86
|92,053361 EUR
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 19.03.2026; 10:15 Uhr;
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