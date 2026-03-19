DJ EU-Abgeordnete treiben Ratifizierung für US-Handelsabkommen voran

Von Edith Hancock

DOW JONES--Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments haben sich darauf geeinigt, die Ratifizierung des Handelsabkommens der Union mit den USA nach einer Reihe von Verzögerungen voranzutreiben. Mitglieder des Handelsausschusses des Parlaments stimmten dafür, Gesetzesvorlagen weiterzubehandeln, die zollbezogene Aspekte des Handelsabkommens zwischen der EU und den USA in Kraft setzen würden.

Das Votum des Ausschusses ebnet den Weg für eine zweite parlamentarische Abstimmung zur Ratifizierung des Abkommens. Der Ratifizierungsprozess des Parlaments war im vergangenen Monat auf Eis gelegt worden. Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof der USA entschieden, dass einige der sogenannten reziproken globalen Zölle von Präsident Donald Trump illegal seien. Die Parlamentarier hatten ihre Arbeit an dem Abkommen bereits zuvor unterbrochen, nachdem Trump gedroht hatte, Zölle auf einige europäische Länder zu erheben, weil er Grönland erwerben wollte.

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March 19, 2026 06:00 ET (10:00 GMT)

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