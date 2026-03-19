Die Alibaba-Aktie bleibt unter Druck. Der chinesische E-Commerce-Konzern konnte die Analysten am Donnerstag mit seinen Zahlen nicht überzeugen und musste im abgelaufenen Quartal einen deutlichen Gewinneinbruch hinnehmen. Der Markt quittiert das im vorbörslichen US-Handel mit einem Minus von rund vier Prozent.Der Umsatz von Alibaba stieg zwar leicht um 1,7 Prozent auf umgerechnet 39,5 Milliarden US-Dollar, lag damit jedoch unter den Prognosen der Experten. Noch schlimmer sah es bei der Profitabilität ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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