Welche Rolle die Farbe eines Konzertsaals bei der Klangwahrnehmung spielen kann und wie die Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace aus heutiger Sicht wirkt, darum geht es in unserer neuen Podcast-Folge. Im Hintergrund der Studie stand die Frage, was die Wirkung des Klangs bei einem Konzert beeinflusst. Stefan Weinzierl von der TU Berlin ist hier zusammen mit zwei Kollegen der Rolle der Farbe nachgegangen. Welchen Einfluss hat die Farbe der Sitze, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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