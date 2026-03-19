Mit der neuen Browser-Version führt Firefox am 24. März eine Gratis-VPN-Funktion ein. Diese verschlüsselt den Datenverkehr und verbirgt die IP-Adresse sowie den Standort, ganz ohne zusätzliche Erweiterung. Firefox erhält eine integrierte, kostenlose VPN-Funktion. Damit werden Internetverbindungen verschlüsselt, wodurch Nutzer:innen mehr Privatsphäre gewinnen und Geoblocking umgehen können. Die neue Funktion ist allerdings mit einigen Einschränkungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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