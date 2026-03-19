Linz (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat den Leitzins wie erwartet bei 0,75% belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Hintergrund seien die steigenden Ölpreise und die erhöhte Unsicherheit durch den Iran Konflikt. Der Yen bleibe dadurch unter Druck: Höhere Energiepreise würden Japan als Energieimporteur besonders stark treffen und die Inflation weiter antreiben. Da der Yen sich der Marke von 160 je USD nähere, werde am Markt zunehmend über eine mögliche Intervention der japanischen Regierung spekuliert. Tokio habe bereits Bereitschaft zu Maßnahmen signalisiert. Gleichzeitig bleibe die BoJ grundsätzlich bei ihrem Kurs, die Geldpolitik weiter zu normalisieren - abhängig von Wirtschaft und Inflation. (19.03.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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