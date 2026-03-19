Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan hat das Leitzinsniveau auch im März nicht verändern wollen, so die Analysten der Nord LB.Man spiele also wieder auf Zeit. Die Notenbanker in Tokio würden im Jahr 2026 wohl noch an der Zinsschraube drehen wollen, sollten bei den Anpassungen an ihrer Geldpolitik aber keine größere Hektik zeigen wollen. Die Regierung in Tokio blicke offenkundig eher skeptisch auf die zinspolitischen Pläne ihrer Notenbanker, der wirklich schwache Yen sei jedoch auch im Finanzministerium klar als Problem identifiziert worden. Die militärische Auseinandersetzung im Iran sei für die japanische Wirtschaftspolitik sicherlich eine Herausforderung. Es würden schließlich einerseits Belastungen für die Wirtschaft und anderseits höhere Inflationsraten drohen. Die Notenbanker könnten in eine regelrechte Dilemma-Situation kommen, was eher zu mehr Zögerlichkeit führen möge. Das Jahr sei aber noch lang! In der Summe scheine man sich in altbewährter Karl-May-Manier regelrecht an die Zinsanhebung heranschleichen zu wollen. (19.03.2026/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...