Der niederländische Logistikdienstleister Simon Loos will seine strombetriebene Lkw-Flotte auf 210 Einheiten ausbauen. Dazu hat das Familienunternehmen jetzt nochmals 75 Mercedes-Benz eActros 600 bestellt. Sie sollen allen voran in der Lebensmittel-Distribution zum Einsatz kommen. Simon Loos ordert die neuen Fahrzeuge bereits, während eine erste Tranche über 75 eActros 600 noch ausgeliefert wird. Diese bestellten die Niederländer im Herbst 2024 bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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