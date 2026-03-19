Das Schweizer Technologieunternehmen Suncar bringt eine Megawatt-Ladeschnittstelle für elektrische Nutzfahrzeuge auf den Markt. Sie wird fahrzeugseitig verbaut und soll Nutzfahrzeugherstellern die Integration von MCS-basierter Ladetechnologie erleichtern. Das Megawatt Charging System (MCS) wird als internationaler Standard für das ultraschnelle Laden von schweren Nutzfahrzeugen, Baumaschinen und andere Hochleistungsmaschinen entwickelt. Teile der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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