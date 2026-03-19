Die zaghafte Bodenbildung bei der Deutschen Bank ist bereits wieder abgesagt. Neuerlich stark steigende Energiepreise und kein Ende des Konflikts im Nahen Osten sorgen heute für eine regelrechte Schaukelbörse. Sorgen im Private-Credit-Markt drohen zudem auf Banken überzugreifen.Statt der Marke von 26,00 Euro steuern die Deutsche-Bank-Papiere nun die von 25,00 Euro an. Der Abwärtstrend ist damit weiterhin voll intakt, Besserung ist vorerst nicht in Sicht. Das liegt vor allem daran, dass es derzeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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