Finance in Motion, einer der führenden Impact-Asset-Manager, hat Melanie Aimer zum 1. März 2026 zum Chief Commercial Officer ernannt. Sie wird das Unternehmen mit ihrer internationalen Expertise verstärken. Ihre Berufung ist Teil einer strategischen Neuausrichtung, mit der Finance in Motion seine Wachstumsziele weiter vorantreibt. Finance in Motion bündelt unter Melanie Aimer als Chief Commercial Officer die Bereiche Business Development, Partnerships, Sales sowie Marketing & Communications. Damit wird die Organisationsstruktur konsequent weiterentwickelt, um kundenorientierte Lösungen anzubieten, die relevant, zukunftsorientiert und auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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