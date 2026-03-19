Im Zuge des Iran-Krieges wächst die Gefahr, dass die Energie knapp wird. Die Preise für Öl und Gas haben bereits deutlich zugelegt und trüben das Konjunkturbild. "Der neue Energieschock bremst zwar die wirtschaftliche Erholung in Europa, aber er beendet sie nicht", kommentiert Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. "Das größte Risiko liegt weniger in physischer Energieknappheit als in höheren Preisen, Unsicherheit und einem schwierigeren Inflationsbild." Die Eskalation im Nahen Osten verschließt ein zentrales Energienadelöhr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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