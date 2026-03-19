Adastra, ein weltweit führendes Unternehmen für KI- und datengetriebene Transformation, gab heute bekannt, die AWS Consumer Goods Competency von Amazon Web Services (AWS) erreicht zu haben. Diese Auszeichnung bestätigt Adastras nachgewiesene Expertise bei der Bereitstellung sicherer, skalierbarer und wirkungsvoller Cloud-Lösungen, die gezielt auf die besonderen Anforderungen von Konsumgüterunternehmen zugeschnitten sind.

Die AWS Consumer Goods Competency zeichnet AWS-Partner aus, die über fundierte Branchenexpertise und nachweisliche Kundenerfolge in sechs zentralen Bereichen verfügen: Produktentwicklung, Fertigung, Lieferkette, Marketing, Unified Commerce und digitale Transformation. Um diese Kompetenz zu erhalten, müssen Partner einen strengen technischen Validierungsprozess durchlaufen, der sich an den architektonischen Best Practices von AWS sowie am AWS Well-Architected Framework orientiert.

Für Konsumgüterunternehmen schafft diese Kompetenz Vertrauen: Validierte Partner können Implementierungsrisiken senken, die Cloud-Einführung beschleunigen und sichere, produktionsreife Lösungen bereitstellen, die gezielt auf Innovationen in der Konsumgüterbranche und operative Exzellenz ausgerichtet sind.

"Mit dem Erreichen der AWS Consumer Goods Competency unterstreichen wir unser Engagement, CPG-Unternehmen dabei zu unterstützen, Daten zusammenzuführen, ihre Betriebsabläufe zu modernisieren und KI verantwortungsvoll im gesamten Unternehmen zu skalieren", sagte Shameer Kanji, Head of North American Enterprise Sales bei Adastra. "Unser Fokus liegt darauf, messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen von einer höheren Prognosegenauigkeit und besseren Fertigungsleistung über die Optimierung der Wirksamkeit von Handels- und Promotionsmaßnahmen bis hin zu einer stärkeren Kundenbindung."

Adastra steigert die Leistungsfähigkeit von Konsumgüterunternehmen durch eine einheitliche Datenbasis

Konsumgüterunternehmen stehen zunehmend unter Druck: sinkende Margen, volatile Lieferketten, steigende Anforderungen des Handels, veränderte Kundenerwartungen und wachsende Betriebskosten stellen sie vor große Herausforderungen. Zwar haben viele Unternehmen in digitale Plattformen investiert, doch die Daten bleiben häufig über ERP-Systeme, Fertigungsumgebungen, Nachfrageplanungstools und Marketingtechnologien verstreut. Das schränkt die Transparenz im Unternehmen ein und bremst die Einführung von KI.

Adastra begegnet diesen Herausforderungen mit dem Aufbau einer einheitlichen Datenbasis, die KI-gestützte Entscheidungen und messbare Effekte in zentralen Bereichen der Konsumgüterbranche ermöglicht:

Digitale Modernisierung auf Unternehmensebene

Für Konsumgüterunternehmen reicht es nicht aus, nur ihre Infrastruktur zu modernisieren. Sie müssen Daten und KI in ihren Geschäftsbereichen auch operativ nutzbar machen. Adastra unterstützt diesen Wandel, indem es skalierbare Governance-Strukturen, standardisierte Datenmodelle und sichere Cloud-Betriebsmodelle etabliert, die Advanced Analytics und Automatisierung ermöglichen. Das Ergebnis sind schnellere Wege von der Erkenntnis zur Umsetzung, eine bessere bereichsübergreifende Abstimmung und die Fähigkeit, KI im gesamten Unternehmen sicher und skalierbar einzusetzen.

Für Konsumgüterunternehmen reicht es nicht aus, nur ihre Infrastruktur zu modernisieren. Sie müssen Daten und KI in ihren Geschäftsbereichen auch operativ nutzbar machen. Adastra unterstützt diesen Wandel, indem es skalierbare Governance-Strukturen, standardisierte Datenmodelle und sichere Cloud-Betriebsmodelle etabliert, die Advanced Analytics und Automatisierung ermöglichen. Das Ergebnis sind schnellere Wege von der Erkenntnis zur Umsetzung, eine bessere bereichsübergreifende Abstimmung und die Fähigkeit, KI im gesamten Unternehmen sicher und skalierbar einzusetzen. 360-Grad-Sicht auf Konsumenten und Nachfrage

Durch die Zusammenführung von Konsumenten-, Abverkaufs-, Handels- und Betriebsdaten in einer ganzheitlichen 360-Grad-Sicht erhalten Unternehmen ein einheitliches Bild des Kaufverhaltens über alle Kanäle und Handelspartner hinweg. Diese gebündelte Datengrundlage ermöglicht präzisere Nachfrageprognosen, wirksamere Promotions- und Vertriebsmaßnahmen, bessere Sortimentsentscheidungen sowie gezielte Marketinginvestitionen, die Marktanteile steigern und messbar zum Umsatzwachstum beitragen.

Durch die Zusammenführung von Konsumenten-, Abverkaufs-, Handels- und Betriebsdaten in einer ganzheitlichen 360-Grad-Sicht erhalten Unternehmen ein einheitliches Bild des Kaufverhaltens über alle Kanäle und Handelspartner hinweg. Diese gebündelte Datengrundlage ermöglicht präzisere Nachfrageprognosen, wirksamere Promotions- und Vertriebsmaßnahmen, bessere Sortimentsentscheidungen sowie gezielte Marketinginvestitionen, die Marktanteile steigern und messbar zum Umsatzwachstum beitragen. Optimierung von Fertigung und Lieferkette

Moderne Prognoseverfahren, Produktionsanalysen und durchgängige Transparenz entlang der gesamten Lieferkette helfen dabei, Verschwendung zu reduzieren, Servicelevels zu verbessern, Risiken von Störungen frühzeitig zu erkennen und Bestände über Produktions- und Distributionsnetzwerke hinweg gezielt zu optimieren.

Adastra arbeitet mit Verantwortlichen aus Supply Chain, Vertrieb, Produktion und weiteren Fachbereichen zusammen, um praxisorientierte Roadmaps zu entwickeln. Ziel ist es, Datenlandschaften zu vereinheitlichen und messbaren Mehrwert in der Produktentwicklung, im operativen Betrieb und in der Marktbearbeitung zu schaffen.

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Über Adastra

Adastra ist ein weltweit führendes Unternehmen für KI- und datengetriebene Transformation. Wir unterstützen Organisationen dabei, mit Künstlicher Intelligenz verantwortungsvoll, strategisch und skalierbar voranzugehen. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung hilft Adastra Enterprise-Kunden dabei, geschäftlichen Mehrwert durch Dateninnovation, operative Exzellenz und intelligente Kundeninteraktion zu erschließen.

Adastra genießt das Vertrauen einiger der weltweit bekanntesten Marken und liefert End-to-End-Lösungen, die auf durchdachter Strategie, starker Governance und fundierter technischer Expertise basieren. Von der Entwicklung der Zielvision bis zur erfolgreichen Umsetzung begleitet Adastra Unternehmen in jeder Phase ihrer KI-, Daten- und Cloud-Transformation baut zukunftsfähige Fähigkeiten auf und schafft messbare, nachhaltige Wirkung.

Adastra unterstützt Kunden in zentralen Branchen wie Finanzdienstleistungen, Automotive, Fertigung, Technologie, Media und Telekommunikation (TMT), Gesundheitswesen, Handel sowie Professional Services. Weltweit beschäftigt das Unternehmen mehr als 2.200 Mitarbeitende in Nordamerika, Europa und Asien.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260319652563/de/

Contacts:

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Kristian Gravelle, Group CMO

kristian.gravelle@adastragrp.com

437-240-2195

www.adastracorp.com