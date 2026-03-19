Der Bitcoin hat zuletzt wieder deutlich die Gewinne seiner Erholungsrallye abgegeben. Das steckt hinter dem Abverkauf, und so könnte es jetzt mit der Kryptowährung weitergehen. Der Kurs des Bitcoin ist in den vergangenen Handelsstunden wieder deutlich unter Druck geraten, nachdem die Kryptowährung in den letzten Tagen eine deutliche Erholung gezeigt hat. Das steckt hinter dem Abverkauf Experten und Händler führten dies darauf zurück, dass die Anleger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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