Der Geschäftsbericht 2025 von Elmos bestätigt die bisherigen Erwartungen: Die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 sowie der Ausblick für 2026 liegen vollständig im Rahmen der Prognosen, ohne neue wesentliche Kurstreiber. Das Unternehmen behauptet sich weiterhin erfolgreich in einem herausfordernden Umfeld und verfügt über einen klaren Pfad zurück zu nachhaltigem Wachstum sowie ein strukturell verbessertes Cashflow-Profil, das höhere Kapitalrückflüsse unterstützt. Wir rollen unser Modell um ein Jahr nach vorne und bestätigen unsere Halten-Empfehlung mit einem Kursziel von 135,00 EUR. Dies entspricht einem impliziten KGV von rund 20x für 2026E, was wir nach der jüngsten Kursentwicklung als ausgewogenes Chance-Risiko-Profil betrachten und nur begrenzten Spielraum für operative Fehlentwicklungen lässt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/elmos-semiconductor-se
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