Die Ergebnisse von HelloFresh für das Geschäftsjahr 2025 lieferten ein gemischtes Bild. Während die Gruppenumsätze aufgrund schwächerer Bestellvolumina, insbesondere bei den Meal Kits, zurückgingen, erzielte das Unternehmen eine solide Margenausweitung, die durch die laufenden Effizienzmaßnahmen unterstützt wurde. Besonders bemerkenswert ist, dass die Margen der Meal Kits wieder auf das Niveau der Pandemiezeit zurückgekehrt sind (~13% adj. EBITDA-Marge), was den Erfolg der Kosteninitiativen unterstreicht. Das vierte Quartal bestätigte den Trend rückläufiger, aber tendenziell stabilisierender Umsätzen und weiterer Margenverbesserungen. Für 2026 erwartet das Management eine weitere Belastung der Erlöse, begleitet von Investitionen, Reorganisation und wetterbedingter Störungen im ersten Quartal. Unsere Schätzungen haben wir nach unten revidiert, um die schwache Prognose für 2026 zu berücksichtigen. Zudem erwarten wir nunmehr eine flachere Wachstumsdynamik sowohl für die Umsatz- als auch für die Ertragsseite über 2026 hinaus. Infolgedessen senken wir unser Kursziel auf 4,10 EUR (zuvor 7,00 EUR) und stufen die Aktie auf HALTEN herab. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hellofresh-se





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