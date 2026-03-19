Die Kursentwicklung der Redcare Pharmacy-Aktie treibt Anlegern seit Monaten nur noch die Tränen in die Augen. Innerhalb der letzten zwölf Monate verlor Europas größte Online-Apotheke über -70% an Wert und ein Ende des Kurssturzes ist nicht in Sicht. Auch am Donnerstagvormittag geht es um weitere -5% auf ein neues 6-Jahrestief bergab. Warum verlassen Anleger wie Ratten das sinkende Schiff? Und sinkt es überhaupt? Umsatzabflachung und Margendruck Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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