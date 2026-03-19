Die TeamViewer-Aktie kommt weiter nicht wirklich vom Fleck und notiert am Donnerstagmorgen bei 4,48 €. Könnte sie noch weiter unter Druck geraten oder gibt es Anzeichen, die frustrierten Anlegern Hoffnung auf bessere Zeiten machen könnten? Aktie trotzt dem Markt Der DAX, der MDAX und der TecDAX geraten am Donnerstagmorgen stark unter Druck. Auch bei den US-Börsen leuchtet es vorbörslich leicht rot. Grund dafür ist natürlich die Entscheidung der US-Notenbank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de