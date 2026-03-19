Welche Herausforderungen setzen Versicherer aktuell am meisten zu? Eine WTW-Umfrage zeigt: Die Unternehmen spüren den Druck von mehreren Seiten, aber Profitabilitätsdruck und Fachkräftemangel machen ihnen am meisten zu schaffen. KI sehen die meisten Unternehmen bisher nur als Gehilfe. Ein weicher werdender Versicherungsmarkt setzt die Profitabilität der Versicherer unter Druck. Das zeigt eine Umfrage unter Versicherungsunternehmen beim WTW Insurer Summit, der kürzlich in Essen stattfand. So empfinden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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