Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Mogotes Metals Inc. und Axo Copper Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 14.03.2026, 13:20 Uhr Zürich/Berlin Energiewende und künstliche Intelligenz sind auf Kupfer angewiesen. Es sind immer wieder die Abhängigkeiten von anderen Ländern, die Besorgnis aufkommen lassen. Die Internationale Energieagentur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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