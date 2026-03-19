Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank Federal Reserve hat am Mittwochabend den Leitzins wie erwartet in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen, so die Börse Stuttgart.Fed-Chef Jerome Powell habe auf der Pressekonferenz die anhaltende Unsicherheit betont: "Die Auswirkungen der Entwicklungen im Nahen Osten auf die US-Wirtschaft sind ungewiss." Die aktuell bereits erhöhten Inflationswerte habe Powell vor allem auf den Gütersektor zurückgeführt, der durch die Auswirkungen von Zöllen angetrieben werde. Zugleich würden steigende Energiepreise die Gesamtinflation kurzfristig zusätzlich nach oben treiben - Umfang und Dauer der Auswirkungen auf die Wirtschaft seien jedoch noch nicht absehbar. Laut übereinstimmenden Medienberichten habe Powell auf der Pressekonferenz zudem angekündigt, über seine reguläre Amtszeit hinaus als kommissarischer Fed-Vorsitzender zu amtieren, sollte sein designierter Nachfolger Kevin Warsh bis dahin nicht vom Senat bestätigt sein. ...

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