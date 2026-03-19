Hannover (www.anleihencheck.de) - Das FOMC hat den Leitzins der USA bei 3,75% belassen, so die NORD LB.Ein Schritt nach unten hätte angesichts der globalen Inflationsdynamik sicherlich auch etwas fehl am Platz gewirkt. Wie Powell betont habe, könne niemand in die Zukunft schauen, was sich ein Stück weit auch in den ebenfalls veröffentlichten Projektionen ablesen lasse. Bei den Erwartungen zur Leitzinsentwicklung hätten die Notenbanker ihre Meinung bislang kaum geändert. Die Inflationserwartung sei für das aktuelle Jahr zwar etwas angehoben worden, ein Hindernis für Zinssenkungen sollte dies allerdings nicht darstellen, denn der Realzins sollte weiterhin genügend Raum für eine geldpolitische Lockerung lassen. Spätestens ab dem Halbjahreswechsel sollte die FED Funds Target Rate gesenkt werden können, zumindest wenn sich die Tendenzen bei der Inflationsentwicklung als positiv herausstellen würden. (19.03.2026/alc/a/a) ...

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