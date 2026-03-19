Im Dezember hatte Solaris das Angebot angekündigt, strombetriebene Bestandsbusse nachzurüsten. Dazu gibt das Unternehmen nun ein Update: Das Retrofit-Programm umfasst aktuell rund 170 Fahrzeuge in ganz Europa, darunter lässt allein die Berliner BVG 105 E-Bussen nachrüsten. Auf der Mobility Move in Berlin hat Solaris dieser Tage sein vor wenigen Monaten angekündigtes Nachrüst-Programm für die alternde E-Busflotte in Europa vorgestellt und sich dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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