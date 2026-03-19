Auf der Branchenmesse Mobility Move 2026 in Berlin hat MAN seine Ambitionen im Bereich der Elektromobilität unterstrichen. Samir Karic, Produktmanager Bus bei MAN, präsentierte vor Ort unter anderem die neue Low-Entry-Variante des Lion's City E, die seit dem dritten Quartal des Vorjahres bestellbar ist, und sprach über den kommenden E-Reisebus von MAN. Im Video-Interview mit electrive lobt Karic die Leistung seines Teams unter schwierigen Marktbedingungen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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