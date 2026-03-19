Fürth/Mosbach (ots) -Auch zum diesjährigen "Tag des dualen Studiums" der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) am Standort in Mosbach kamen erneut zahlreiche interessierte Schülerinnen und Schüler, um sich über ihre möglichen Perspektiven zu informieren. Der Tag zieht jährlich zahlreiche junge Talente an, die sich intensiv mit den Mitarbeitenden des Lebensmittel-Händlers austauschen und sich inspirieren lassen können. Speziell die Gespräche mit früheren "Dualis", die beim Tag des dualen Studiums auch immer mit vor Ort sind, helfen den Schülerinnen und Schülern, einen tiefgehenden Einblick in die Chancen zu bekommen, die eine studienbegleitende Ausbildung bei NORMA mit sich bringt.Wichtige Einblicke aus erster HandUnter dem Motto "Entdecke dein duales Studium an der DHBW Mosbach" konnten sich die potenziellen Nachwuchskräfte in Einzelgesprächen aber auch beim "Studiengangslam" und dem "Studienplatz-Speeddating" in lockerer Atmosphäre an ihre Zukunftsplanung heranwagen. Es gab Antworten auf die wichtigsten Fragen: Welche Voraussetzungen solltest du mitbringen? Wie ist das Studium aufgebaut? Und welcher Studiengang passt am besten zu dir?Besonders gefragt war die Meinung der Young Professionals von NORMA, die vor kurzem ihr duales Studium abgeschlossen haben. Sie konnten aus erster Hand wichtige Einblicke geben und transparent aus dem eigenen Erfahrungsschatz berichten. Die weiteren Kolleginnen und Kollegen von NORMA, die ebenfalls mit beim Tag des dualen Studiums vor Ort waren, legten darüber hinaus vor allem weiterführende Informationen für spätere Karrieremöglichkeiten beim Discounter dar.Großes Interesse am KarrierestartWährend der Tag des dualen Studiums sonst im Sommer stattfand, wurde er nun bereits zum zweiten Mal im März abgehalten - um den jungen Nachwuchskräften schon frühzeitig einen Einblick in die mögliche Zukunftsplanung zu geben. Gedankt haben es die vielen Besucherinnen und Besucher erneut mit ihrer großartigen Teilnahme. Aus Sicht des Lebensmittel-Händlers NORMA, aber auch aus der Perspektive der DHBW wurde der Informationstag damit erneut zum echten Erfolg: "Wir sehen, dass sich der Tag im Kalender vieler junger Menschen etabliert hat und sie das duale Studium bei NORMA als große Chance auf einen erfolgreichen Karrierestart begreifen. Das freut uns, da wir seit Jahren genau hier ansetzen und in der Förderung junger Talente viele Potenziale für beide Seiten sehen", heißt es aus der Unternehmenszentrale des Discounters. Die moderne und praxisnahe Ausbildung von NORMA wurde am Messestand und in den Einzelgesprächen klar transportiert. Neben den Top-Gehältern winken den Dualis zudem schnelle Aufstiegschancen und die Arbeit in einem dynamischen und spannenden Umfeld.Lehrkräfte als wichtige Multiplikatoren für das StudienangebotNeben den potenziellen Studierenden kamen auch zahlreiche Professoren und Studiengangleitende an den NORMA-Stand, um mit den für die Ausbildung verantwortlichen Mitarbeitenden ins Gespräch zu kommen. Ziel des Tages war es auch, nicht nur junge Menschen von dem Angebot zu begeistern, sondern darüber hinaus die bereits engen persönlichen Verbindungen zur Hochschule weiter zu stärken. Denn die Lehrkräfte dienen zum einen auch als Multiplikatoren für das Studium und sind in ihrer Arbeit zum anderen ein integraler Bestandteil der erfolgreichen Vermittlung wichtiger Lerninhalte.Die Ausbildung bei NORMA: Wichtige strategische WeichenstellungBei NORMA wurde bereits früh erkannt, wie wichtig und gewinnbringend es ist, eigene Nachwuchskräfte erfolgreich auszubilden. Ausgestattet mit dem speziellen Wissen, das im Lebensmitteleinzelhandel notwendig ist, können die jungen Menschen nach ihrem dualen Studium schnell Erfolge beim Discounter feiern und die Karriereleiter erklimmen. Genau deshalb zählt die Förderung von jungen Nachwuchskräften zum wichtigen Baustein in der Unternehmensstrategie. Der gemeinsam mit der DHBW konzipierte duale Studiengang im Bereich BWL-Handel ist darauf ausgelegt, die Stärken zu fördern und für den Einsatz im Lebensmitteleinzelhandel zu optimieren. Inhalte umfassen unter anderem Vertrieb und Logistik, Controlling, Marketing und internationaler Handel. Weiterhin steht den Studierenden das Studienangebot Betriebswirtschaft-Digital Commerce Management, Betriebswirtschaft-Digital Business Management sowie seit neuestem auch Wirtschaftsinformatik-Handel zur Verfügung. Während des Studiums wechseln sich dabei theoretische Studienzeiten und Praxisphasen bei NORMA ab. Dank interner Förderung und flacher Hierarchien haben die Jugendlichen bei NORMA schnell die Möglichkeit, die Karriereleiter hinaufzuklettern. Mehr als 1.800 junge Menschen absolvieren derzeit ihre Ausbildung bzw. ihr Studium bei NORMA.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6238953