Geschäftliche Höhepunkte 2025

- Umsatz von 33,8 Mio. $ im 4. Quartal 2025 sorgt für profitables Quartal

- GAAP-Betriebsergebnis im 4. Quartal 2025 von 4,2 Mio. $

- Bereinigtes EBITDA im 4. Quartal 2025 von 8,1 Mio. $

- Der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 steigt im Vergleich zum Vorjahr um 1.362 % auf 39,1 Mio. $

- Starke Jahresendbilanz mit 116 Millionen $ Betriebskapital

- Bestätigung des Umsatzziels für das Geschäftsjahr 2026 von 200 Millionen $, was einem Anstieg von fast 400 % gegenüber dem Geschäftsjahr 2025 entspricht

Das Management veranstaltet heute Vormittag um 8:30 Uhr ET einen Live-Webcast für Investoren

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 19. März 2026 / Datavault AI Inc. ("Datavault AI" oder das "Unternehmen") (NASDAQ:DVLT), ein Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Identitätsprüfung, digitale Interaktion und die Tokenisierung realer Vermögenswerte ("RWA"), gab heute die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 bekannt. Das Unternehmen verzeichnete im vierten Quartal, das am 31. Dezember 2025 endete, sein erstes profitables Quartal überhaupt und meldete für das Gesamtjahr 2025 einen Rekordumsatz, der um 1.362 % über dem Vorjahreswert lag.

Das Wachstum von Datavault AI im Jahr 2025 spiegelt die erfolgreiche Umsetzung des strategischen Plans des Unternehmens wider, KI-Assets zu integrieren und komplementäre Geschäftsbereiche zu kombinieren, um strategischen Wert über seine Technologieplattform hinweg zu erschließen. Die Nachfrage nach den Lösungen des Unternehmens für die Lizenzierung von geistigem Eigentum sowie für die Tokenisierung und Monetarisierung von RWA nimmt weiter zu, angetrieben durch einen schnell wachsenden Kundenstamm in verschiedenen Branchen und eine zunehmende globale Präsenz.

"2025 war ein entscheidendes Jahr der Transformation für Datavault AI, angetrieben durch strategische Akquisitionen und die Ausgabe grundlegender globaler geistiger Eigentumsrechte, die die mehrere Billionen Dollar schweren Märkte für Datenmonetarisierung, RWA, Immobilien und NIL abdecken und uns an die Spitze der aufstrebenden Tokenomics bringen", sagte Nathaniel Bradley, Chief Executive Officer von Datavault AI. "Wir erleben einen globalen Wettlauf hin zu einer einheitlichen, Blockchain-basierten Infrastruktur, in der alle Anlageklassen - Daten, digitale Vermögenswerte und traditionelle Wertpapiere - nahtlos verifiziert, verbrieft und gehandelt werden können. Diese wachsenden Allianzen spiegeln einen umfassenderen Wandel hin zu einer gemeinsamen Infrastruktur wider, die einen vertrauenswürdigen Austausch in großem Maßstab ermöglicht. Das Ökosystem von Datavault AI ist darauf ausgelegt, diese Entwicklung voranzutreiben - und Unternehmen die Teilnahme an einer transparenten, konformen und monetarisierbaren Datenwirtschaft zu ermöglichen, die auf einer Börsenarchitektur der nächsten Generation basiert."

Finanzdaten für das 4. Quartal 2025

Der Umsatz für das vierte Quartal, das am 31. Dezember 2025 endete, belief sich auf 33,8 Millionen $, was einem Anstieg von 3.650 % im Jahresvergleich entspricht, verglichen mit weniger als 1 Million $ für das vierte Quartal, das am 31. Dezember 2024 endete.

Im Vergleich zum Vorquartal stieg der Umsatz für das vierte Quartal, das am 31. Dezember 2025 endete, um 1.065 % gegenüber 2,9 Millionen $ im Zeitraum, der am 31. Dezember 2024 endete.

Das Betriebsergebnis für das vierte Quartal, das am 31. Dezember 2025 endete, stieg auf 4,2 Millionen $, verglichen mit einem Verlust von 6,3 Millionen $ für das vierte Quartal, das am 31. Dezember 2024 endete.

Mit 661.000 $ wurde im vierten Quartal, das am 31. Dezember 2025 endete, erstmals in der Unternehmensgeschichte ein Nettogewinn erzielt.

Finanzdaten für das Geschäftsjahr 2025

Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 auf 39,1 Millionen $, verglichen mit 2,67 Millionen $ im Gesamtjahr 2024, und entsprach damit den Erwartungen des Managements.

Der Bruttogewinn belief sich für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr auf 30 Millionen $ (Bruttomarge ~78 %), verglichen mit 376.000 $ (Bruttomarge ~14 %) für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr.

Meilensteine und Ausblick für 2026

Im Laufe des Jahres 2025 gab das Unternehmen ein Umsatzziel von 200 Millionen $ für das Gesamtjahr 2026 bekannt, das es heute erneut bekräftigt.

Das Unternehmen ist für eine erfolgreiche Zukunft gut aufgestellt und meldete seine bisher stärkste Jahresabschlussbilanz mit einem Betriebskapital von rund 116 Millionen $, darunter 142,9 Millionen $ an kurzfristigen Vermögenswerten, nur 26,9 Millionen $ an kurzfristigen Verbindlichkeiten und keine langfristigen Schulden. Im Mai 2025 schloss das Unternehmen die Übernahme von CompuSystems, Inc. ab und kürzlich die Übernahme von API Media Innovations Inc.

"Im Jahr 2025 ging es darum, mit branchenführenden strategischen Partnern das Fundament zu legen und eine starke Bilanz sicherzustellen. Mit Blick auf die Zukunft sind wir davon überzeugt, dass unser wachsendes Portfolio an geistigem Eigentum und unsere Infrastruktur Datavault AI in die Lage versetzen, branchenübergreifend erheblichen Mehrwert zu erschließen", fügte Bradley hinzu.

Die heutige Webcast-Telefonkonferenz von Datavault AI zum 4. Quartal und Geschäftsjahr 2025

CEO Nathaniel Bradley und CFO Brett Moyer werden heute, am 19. März 2026, um 8:30 Uhr ET eine Investoren-Telefonkonferenz, einen Webcast und eine Fragerunde veranstalten, um die Ergebnisse des Unternehmens zu erörtern und Fragen von Investoren zu beantworten.

Informationen zur Telefonkonferenz und zum Webcast

- Datum: Donnerstag, 19. März 2026, um 8:30 Uhr ET

- Einwahlnummer für Teilnehmer (USA): 1-877-405-1216

- Einwahlnummer für Teilnehmer (international): 1-201-689-8336

- Zugang zum Webcast: Hier klicken

Eine Aufzeichnung des Webcasts wird im Laufe des Tages im Bereich "Investoren/Präsentationen" auf der Website von Datavault AI verfügbar sein: Hier klicken.

Ausführliche Informationen zu den Ergebnissen des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2025 sind im Jahresbericht in Formular 10-K enthalten, das am 18. März 2026 bei der SEC eingereicht wurde und kostenlos unter www.sec.gov abgerufen werden kann.

Über Datavault AI Inc.

Datavault AI (Nasdaq:DVLT) ist führend im Bereich KI-gesteuerter Datenerfahrungen, Bewertung und Monetarisierung von Assets in der Web 3.0-Umgebung. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen mit einem Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Bereichen Akustikwissenschaften und Datenwissenschaft. Die Abteilung für Akustikwissenschaften von Datavault AI verfügt über die patentierten Technologien WiSA, ADIO und Sumerian sowie über branchenweit einzigartige grundlegende Technologien für die räumliche und mehrkanalige drahtlose hochauflösende Tonübertragung mit Schutz des geistigen Eigentums (IP) für Audio-Timing, Synchronisation und mehrkanalige Interferenzunterdrückung. Die Abteilung für Datenwissenschaft nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und Hochleistungsrechnern, um Lösungen für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erfahrungsdaten anzubieten. Die cloudbasierte Plattform von Datavault AI bietet umfassende Lösungen für verschiedene Branchen, darunter Lizenzen für Hochleistungsrechensoftware in den Bereichen Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr. Der Information Data Exchange ermöglicht Digital Twins, die Lizenzierung von Name, Bild und Ähnlichkeit, indem physische Objekte aus der realen Welt sicher mit unveränderlichen Metadatenobjekten verknüpft werden, wodurch eine verantwortungsvolle KI mit Integrität gefördert wird. Die Technologie-Suite von Datavault AI ist vollständig anpassbar und bietet KI- und Machine-Learning-Automatisierung, Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen und Daten, Marketing-Automatisierung und Werbeüberwachung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania. Weitere Informationen über Datavault AI finden Sie unter www.dvlt.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung sowie anderer Wertpapiergesetze) über Datavault AI Inc. ("Datavault AI", das "Unternehmen", "uns", "unser" oder "wir") und unsere Branche, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "könnte", "möglicherweise", "wird", "soll", "sollte", "erwartet", "plant", "geht davon aus", "könnte", "beabsichtigt", "Ziel", "prognostiziert", "erwägt", "glaubt", "schätzt", "vorhersagt", "potenziell", "Ziel", "Zielsetzung", "strebt an", "wahrscheinlich" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die sich auf unsere Erwartungen, Strategie, Pläne oder Absichten beziehen. Das Fehlen dieser Begriffe bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Solche zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Ereignisse, das Umsatzziel des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2026, die erwarteten operativen, technischen und kommerziellen Ergebnisse der Geschäftsstrategie des Unternehmens, das Potenzial von Datavault AI, seine Technologien erfolgreich einzusetzen und Marktanteile in solchen Märkten zu gewinnen, das Potenzial von Datavault AI, Markttrends zu antizipieren, Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen und Wert für Kunden zu schaffen, sowie die prognostizierte Richtung und die Auswirkungen regulatorischer Änderungen in Bezug auf digitale Vermögenswerte auf den Markt, basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die, obwohl sie vom Unternehmen und seiner Geschäftsleitung als angemessen erachtet werden, von Natur aus unsicher sind. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese und andere hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen: das Risiko, dass das Unternehmen sein Umsatzziel für das Gesamtjahr 2026 nicht erreicht; Risiken im Zusammenhang mit unserer Fähigkeit, unsere Technologien einzusetzen und Marktanteile in unseren Zielmärkten zu gewinnen; das Risiko, dass Datavault AI Markttrends falsch einschätzt und/oder Geschäftsmöglichkeiten nicht erfolgreich nutzt; das Risiko, dass regulatorische Änderungen in Bezug auf digitale Vermögenswerte die Märkte, in denen Datavault AI tätig ist, negativ beeinflussen oder das Umsatzwachstum nicht auf das erwartete Niveau steigern; Veränderungen in der Marktnachfrage nach den Dienstleistungen und Produkten von Datavault AI; Veränderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit sich entwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen für tokenisierte Vermögenswerte; Risiken im Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung und Integration; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die ausführlicher in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Datavault AI beschrieben sind, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und anderer Unterlagen, die Datavault AI von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht und die auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind, und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf Ereignisse zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen. Datavault AI übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Datavault AI wird die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten Pläne, Absichten oder Erwartungen möglicherweise nicht tatsächlich erreichen, und Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Datavault AI spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen künftiger Akquisitionen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures oder Investitionen wider, die das Unternehmen möglicherweise tätigen wird.

Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen

Zur Bewertung der Geschäftsentwicklung stützen wir uns sowohl auf unsere gemäß den in den Vereinigten Staaten allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen ("GAAP") erfassten Betriebsergebnisse als auch auf bestimmte Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen, darunter EBITDA und bereinigtes EBITDA. Diese Kennzahlen, wie unten definiert, werden nicht nach den Grundsätzen, Standards oder Regeln der GAAP definiert oder berechnet. Dementsprechend sollten die von uns verwendeten und genannten Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen nicht als Ersatz für nach GAAP abgeleitete Leistungskennzahlen oder als Ersatz für eine Liquiditätskennzahl angesehen werden. Unsere unten beschriebenen Definitionen von EBITDA und bereinigtem EBITDA sind spezifisch für unser Geschäft, und Sie sollten nicht davon ausgehen, dass sie mit ähnlich benannten Finanzkennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sind.

Wir definieren das EBITDA als Nettoergebnis vor Zinsen, Steueraufwand, Abschreibungen und Amortisationsaufwand. Wir definieren das bereinigte EBITDA als um aktienbasierte Vergütungen, Abschreibungen, Amortisationsaufwendungen, Zinsaufwendungen (netto), die Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Schuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2025, die Veränderung des beizulegenden Zeitwerts einer zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wandelanleihe an verbundene Unternehmen, die Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Optionsscheinsverbindlichkeiten, die Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Kryptowährungen, die Tilgung von Schulden und die Rückstellung für Ertragsteuern bereinigt.

In Verbindung mit GAAP-Finanzkennzahlen sind wir der Ansicht, dass das EBITDA und das bereinigte EBITDA nützliche ergänzende Kennzahlen für die operative Leistung und Liquidität sind, da diese Kennzahlen Vergleiche der historischen Leistung erleichtern, indem sie nicht zahlungswirksame Posten wie aktienbasierte Vergütungen und andere Beträge ausschließen, die nicht direkt unserem Kerngeschäft zuzuordnen sind. Das bereinigte EBITDA ist zudem eine wichtige Kennzahl, die von unserem Management intern zur Leistungsbewertung sowie zur Erstellung interner Budgets und Prognosen verwendet wird. Das EBITDA und das bereinigte EBITDA weisen als Analyseinstrument Einschränkungen auf und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für die Analyse unserer nach GAAP ausgewiesenen Ergebnisse betrachtet werden; sie vermitteln möglicherweise kein vollständiges Bild unserer operativen Ergebnisse als Ganzes. Einige dieser Einschränkungen sind: (i) Sie spiegeln weder Veränderungen in unserem Betriebskapitalbedarf noch den dafür erforderlichen Cashflow wider, (ii) sie spiegeln weder unseren Zinsaufwand noch den Cashflow wider, der zur Bedienung von Zins- oder Tilgungszahlungen auf unsere Verbindlichkeiten erforderlich ist, (iii) sie spiegeln weder unseren Steueraufwand noch den Cashflow wider, der zur Zahlung unserer Steuern erforderlich ist, (iv) sie spiegeln weder historische Investitionsausgaben noch zukünftige Anforderungen an Investitionsausgaben oder vertragliche Verpflichtungen wider, (v) obwohl Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind, stützen wir uns auf aktienbasierte Vergütungen, um Mitarbeiter, Direktoren und bestimmte Berater zu vergüten und zu motivieren, und wir werden dies möglicherweise auch in Zukunft tun, und (vi) obwohl Abschreibungen nicht zahlungswirksame Aufwendungen sind, müssen die abgeschriebenen Vermögenswerte in der Zukunft oft ersetzt werden, und diese Nicht-GAAP-Kennzahlen spiegeln keinen Mittelbedarf für solche Ersatzbeschaffungen wider.

Ansprechpartner für Investoren

Edward Barger

VP, Investor Relations

ebarger@dvlt.ai

Ansprechpartner für Medien

Allan Wallace

Leiter Öffentlichkeitsarbeit

marketing@dvlt.ai

267-817-7251

QUELLE: Datavault AI Inc.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83435Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83435&tr=1



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