lpreis steigt - Märkte reagieren!

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Neue Zwischenfälle im Nahen Osten erhöhen die Unsicherheit am Energiemarkt



Der Ölpreis hat am Vormittag deutlich zugelegt, nachdem neue Beschädigungen an Energieinfrastruktur im Nahen Osten die Sorgen über länger anhaltende Störungen der globalen Energieversorgung verstärkt haben. Brent-Rohöl verteuerte sich um rund 6 % auf etwa 115 US Dollar je Barrel (159 Liter).



Auslöser waren mehrere gemeldete Zwischenfälle in der Region: Iran berichtete von Beschuss einer Förderanlage mit Verbindung zum Gasfeld South Pars/North Dome, das als größte bekannte Gasreserve der Welt gilt. Im Anschluss erklärte der staatliche Energiekonzern Qatar Energy am Mittwochabend, iranischer Beschuss habe in der Industriestadt Ras Laffan "erhebliche Schäden" verursacht. Sollten die Schäden umfangreicher sein, könnte die Energieversorgung länger eingeschränkt sein.



Steigende Öl- & Gaspreise gelten zudem als potenzieller Inflationstreiber, da sich Kosten insbesondere für energieintensive Unternehmen erhöhen können.

An den Aktienmärkten überwog vor diesem Hintergrund zunächst Zurückhaltung. Wichtige Indizes gaben nach, der DAX lag zeitweise rund 2 % im Minus.

Ob es sich hierbei um einen kurzen Schock oder eine mittel-/ langfristige Energiekrise handelt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.















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Quelle: HSBC









