Die Ölpreise ziehen erneut deutlich an. Die Nordseesorte Brent reagiert derzeit besonders heftig nach oben. Für Anleger stellt sich damit die entscheidende Frage: Wie geht es mit dem Ölpreis weiter - und was bedeutet das für die Märkte? Auslöser für den jüngsten Preisschub war einmal mehr die militärische Eskalation im Nahen Osten: Angriffe auf Energieinfrastruktur, Drohungen gegenüber wichtigen Gasfeldern und die anhaltende Unsicherheit rund um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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