Natives Olivenöl extra (EVOO) ist nicht nur eine der symbolträchtigen Zutaten der mediterranen Küche: Es steht auch für einen international anerkannten gesunden Lebensstil. Dank seiner organoleptischen und ernährungsphysiologischen Eigenschaften darunter sein hoher Gehalt an Polyphenolen und einfach ungesättigten Fetten ist EVOO eine der Säulen der mediterranen Ernährung, eines Ernährungsmodells, das weltweit für seine positiven Auswirkungen auf Gesundheit und Nachhaltigkeit geschätzt wird.

Dank der Zusammenarbeit zwischen Erzeugern und der von der Europäischen Union unterstützten Absatzförderungsmaßnahmen baut europäisches natives Olivenöl extra heute seine Präsenz auf den internationalen Märkten weiter aus, wo das Interesse an authentischen, gesunden und hochwertigen Lebensmitteln wächst. Dies ist der Kontext für das Ecceukch-Programm, das vom Collegio Toscano degli Olivicoltori, der OP Latium und der EAC Association of Exporters of Crete gefördert wird. Die auf drei Jahre angelegte Initiative zielt darauf ab, europäisch zertifiziertes natives Olivenöl extra auf den Märkten des Vereinigten Königreichs und der Schweiz zu fördern, indem die Kennzeichnungen DOP (geschützte Ursprungsbezeichnung) und IGP (geschützte geografische Angabe) durch kombinierte Online- und Offline-Werbeaktivitäten bekannt gemacht werden.

In den letzten Jahren ist das wissenschaftliche Interesse an den Vorteilen von nativem Olivenöl extra auch in nicht-mediterranen Ländern gewachsen. Im Vereinigten Königreich haben mehrere von Universitäten und Forschungszentren durchgeführte Studien gezeigt, dass der Ersatz von gesättigten Fetten durch natives Olivenöl extra dazu beitragen kann, bestimmte Parameter der Herz-Kreislauf-Gesundheit zu verbessern, darunter Blutdruck und Cholesterinwerte. In der Schweiz deuten epidemiologische Untersuchungen zur Einhaltung der mediterranen Ernährung deren zentraler Bestandteil Olivenöl ist ebenfalls auf erhebliche Vorteile bei der Prävention schwerer chronischer Erkrankungen hin. Ein Schlüsselelement zur Sicherung der Qualität von EVO-Öl ist die europäische Zertifizierung, insbesondere die geografischen Angaben DOP und IGP, die ein grundlegendes Instrument für das Verbrauchervertrauen darstellen. Diese Kennzeichnungen basieren auf strengen Produktionsvorschriften, die genaue Regeln hinsichtlich der Herkunft der Rohstoffe, der Anbaumethoden und der Kontrollen entlang der gesamten Produktionskette festlegen. Doch was bedeuten diese Abkürzungen?

g.U. geschützte Ursprungsbezeichnung: weist darauf hin, dass alle Produktionsstufen vom Olivenanbau über die Verarbeitung bis zur Abfüllung in einem bestimmten geografischen Gebiet gemäß den Vorschriften stattfinden, wodurch eine direkte Verbindung zum Gebiet und seinen Traditionen gewährleistet ist.

g.g.A. geschützte geografische Angabe: bescheinigt, dass mindestens eine Stufe des Produktionsprozesses in dem festgelegten Gebiet und unter Einhaltung der einschlägigen Vorschriften stattfindet, wodurch hohe Standards in Bezug auf Qualität, Rückverfolgbarkeit und Echtheit gewährleistet werden.

Zertifizierungen schützen nicht nur die Arbeit der Erzeuger und wehren Produkte vor unlauterem Wettbewerb ab, sondern tragen auch zur Nachhaltigkeit der Lieferkette bei, indem sie landwirtschaftliche Praktiken fördern, die die Umwelt und die biologische Vielfalt respektieren. Auf diese Weise werden g.U. und g.g.A. zu einem Motor der wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung der Herkunftsgebiete und stärken die Verbindung zwischen Qualität, Tradition und Innovation.

Um den Wert europäischer Qualitätszertifizierungen hautnah zu entdecken und zu lernen, wie man ein hochwertiges, g.U.- und g.g.A.-zertifiziertes Olivenöl erkennt, finden bis zum 28. März in ausgewählten Manor-Filialen eine Reihe von Aktionstagen statt:

MANOR Ascona-Delta Via Ferrera, 6612 Ascona, Schweiz

MANOR Baden Schlossbergplatz 7, 5400 Baden, Schweiz

MANOR Basel Greifengasse 22, 4005 Basel, Schweiz

MANOR Chavannes Chemin Industriel, 1279 Chavannes-de-Bogis, Schweiz

MANOR Chur Bahnhofstrasse 32, 7000 Chur, Schweiz

MANOR Genf Rue de Cornavin 6, 1201 Genf, Schweiz

MANOR Lausanne Rue Pichard 3, 1003 Lausanne, Schweiz

MANOR Lugano Salita M. e A. Chiattone 10, 6900 Lugano, Schweiz

MANOR Monthey Avenue de l'Europe 21, 1870 Monthey, Schweiz

MANOR Sierre Route de Sion 92, 3960 Sierre, Schweiz

MANOR Vésenaz Route de Thonon 40, 1222 Vésenaz, Schweiz

MANOR Vevey Avenue du Général-Guisan 1, 1800 Vevey, Schweiz

MANOR Vezia Via S. Gottardo 34, 6943 Vezia, Schweiz

Zudem haben Besucher bis zum 26. März die Möglichkeit, in den folgenden Restaurants ein kulinarisches Erlebnis zu genießen:

Ristorante 10' al Lago Fischmarktplatz, 8640 Rapperswil, Schweiz

Osteria almero Gastro Fischmarktplatz, 8640 Rapperswil, Schweiz

Dieci Pizzakurier Rapperswil Untere Bahnhofstrasse 20, 8640 Rapperswil-Jona, Schweiz

Dieci Restaurant Dietlikon Alte Dübendorferstrasse 17, 8305 Dietlikon, Schweiz

Sankt Verena Chalet Paradiso Strählgasse 1, 8832 Wollerau, Schweiz

Alessandro Leschär Rapperswilerstrasse 28, 8630 Rüti, Schweiz

LO! Im Kreuz St. Gallerstrasse 30, 8654 Jona, Schweiz

Eine einzigartige Gelegenheit, Ihr Wissen über zertifiziertes natives Olivenöl extra zu vertiefen und dessen Qualität, Herkunft und Authentizität aus erster Hand zu schätzen.

Weitere Informationen zum Ecceukch-Projekt und zu den europäischen Zertifizierungen für natives Olivenöl extra finden Sie auf der offiziellen Website https://ecceukch.eu/en/european-pdo-and-pgi-extra-virgin-olive-oil/ und in den Updates auf den entsprechenden Social-Media-Seiten: Facebook und Instagram.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260319205581/de/

Contacts:

info@ecceukch.eu