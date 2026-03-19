Die vfm-Gruppe baut ihr Führungsteam aus: Ulla Dörfler und Konrad Schmidt verstärken zukünftig die Geschäftsleitung. Zudem übernimmt Alexander Retsch eine Sonderrolle als Stabsstelle der Geschäftsleitung. Die vfm-Gruppe hat personelle Weichenstellungen bekannt gegeben. Zum 01.07.2026 werden Ulla Dörfler und Konrad Schmidt Teil der Geschäftsleitung. Beide sind bereits seit Längerem im Unternehmen tätig. Der langjährige Geschäftsführer Robert Schmidt bleibt weiterhin Teil des Führungsteams, während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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