Volkswagen sorgt in einem schwierigen Marktumfeld für Aufmerksamkeit. Der Autobauer will seinen Mitarbeitern überraschend eine einmalige Sonderzahlung gewähren, obwohl ursprünglich ein Ausfall der Gewinnbeteiligung erwartet wurde.Prämienentscheidung trotz Belastungen Der Wolfsburger Konzern hat angekündigt, seinen tariflich beschäftigten Mitarbeitern im Mai eine einmalige Prämie in Höhe von 1250 Euro auszuzahlen. Diese Entscheidung kommt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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