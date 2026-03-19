Berlin (ots) -- Top 3: FrankenLagune Wellness-Center, Saunabad Molfsee und Landsauna Lilienthal- 600 Thermen, Freizeitbäder und Saunalandschaften im Vergleich- Testberichte.de hat 1,7 Millionen Online-Bewertungen ausgewertetWie beliebt sind Deutschlands Thermen und Saunen? Das Vergleichsportal Testberichte.de hat 1,7 Millionen Online-Bewertungen zu 600 Thermen, Freizeitbädern und Saunalandschaften ausgewertet und veröffentlicht zum fünften Mal Deutschlands umfangreichstes Thermen-Ranking 2026 (https://www.testberichte.de/tb/thermen-ranking-2026.html).Die Top 3: FrankenLagune Wellness-Center (Bayern), Saunabad Molfsee (Schleswig-Holstein) und Landsauna Lilienthal (Niedersachsen)Deutschlands bestbewertete Wellness-Oase 2026 ist das FrankenLagune Wellness-Center im bayerischen Hirschaid. Besucher loben insbesondere das Preis-Leistungsverhältnis, man bekomme "viel Sauna für vergleichsweise wenig Geld". Pluspunkte gibt es auch für die große Auswahl an Saunen, regelmäßige Aufgüsse und die Sauberkeit der Anlage. Das Saunabad Molfsee nahe Kiel folgt auf dem zweiten Platz, für viele Gäste ist es eine Liebe auf den zweiten Blick. Der Retrocharme verhindere nicht, dass sich die meisten sehr wohlfühlen, wie immer wieder betont wird. Das liege vor allem an der familiären Atmosphäre, dem freundlichen Personal und dem außerordentlich guten Essen. Die Landsauna Lilienthal unweit von Bremen landet auf dem dritten Platz. Sie punktet mit ihrer großzügigen und mit Liebe zum Detail gestalteten Saunalandschaft, dem angenehmen Publikum, ausreichend Parkplätzen und dass es neben dem normalen Ruhebereich einen weiteren für "absolute Stille" gebe. Alle drei Saunen kommen auf 4,8 Bewertungssterne und schaffen es zum ersten Mal in den Top 3 des Thermen-Rankings.Die Flop 3: Bernsteintherme Zinnowitz (Mecklenburg-Vorpommern), Monte Mare in Rheinbach (NRW) und Main Bad Bornheim (Frankfurt)Am unteren Ende des Rankings herrscht dagegen Kontinuität: Mit Abstand letzter bleibt die Bernsteintherme Zinnowitz auf der Insel Usedom mit konstant 2,7 Sternen. Hauptkritikpunkt ist nach wie vor das fehlende Personal, insbesondere im Eingangsbereich. Vielen Besuchern sind außerdem Wasser und Luft zu kalt. Manche verlieren im "Labyrinth" des Bades die Orientierung und vermissen das nicht vorhandene gastronomische Angebot. Auch das Monte Mare in Rheinbach (NRW) behält seinen vorletzten Platz vom Vorjahr - mit weiterhin 3,3 Sternen. Gäste stören sich besonders am aus ihrer Sicht schlechten Preis-Leistungs-Verhältnis, an der teuren Gastronomie und den in die Jahre gekommenen Umkleidekabinen. Erstaunlich ist der drittletzte Platz des Main Bad Bornheim in Frankfurt am Main (3,4 Sterne), das erst im vergangenen Jahr eröffnet wurde. Obwohl Architektur und Ausstattung als schön und modern beschrieben werden, sind die Rezensionen durchwachsen. Die Schwimmbecken seien zu oft von Vereinen belegt, das Wasser zu kalt. Im Saunabereich mangele es an Handtuchhaltern, und etliche Frauen fühlen sich in der Ladies Night unwohl, weil ausschließlich männliche Mitarbeiter zugegen seien.Die besten der Großen: Vabali Spa Berlin und Hamburg sowie die Spreewald-ThermeUnter den großen Thermen schneiden das Vabali Spa Berlin (Platz 15) und Vabali Spa Hamburg (Platz 17), das eigentlich in Schleswig-Holstein liegt, sowie die Spreewald-Therme in Burg (Brandenburg, Platz 16) mit je 4,6 Sternen am besten ab. Die Spreewald-Therme ist damit gleichzeitig das bestbewertete große Schwimmbad in ganz Deutschland und löst die Obermain-Therme im bayerischen Staffelstein ab, die mit 0,1 Sternen weniger als im Vorjahr auf Platz 36 abgerutscht ist.Wunnebad in Winnenden ist Aufsteiger des Jahres 2026Um fast 500 Plätze nach oben geklettert ist das Wunnebad - von Platz 507 auf Platz 28. Ursache ist die ungewöhnlich starke Verbesserung um 0,6 Sterne innerhalb eines Jahres auf 4,6 Sterne. In den neueren Bewertungen spiegelt sich deutlich, dass das Bad renoviert wurde und insbesondere der neue Saunabereich bei den Besuchern gut ankommt.Überdurchschnittlich: Thermen und Saunen ab 4,3 SternenDie durchschnittliche Bewertung aller Thermen und Saunen liegt bei 4,2 Sternen. Das bedeutet, dass die Einrichtungen ab 4,3 Sternen von den Gästen als überdurchschnittlich gut angesehen werden.Bremen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern im Bundesländer-Ranking hintenInsgesamt am wenigsten attraktiv sind die Thermen im Bundesland Bremen, das bestbewertete Bad 2 in Bremerhaven erreicht gerade mal die Durchschnittsbewertung (4,2 Sterne, Platz 349). In Sachsen-Anhalt liegt das Solequell Bad Salzelmen mit immerhin 4,4 Sternen an der Spitze, es landet bundesweit auf Platz 101. Mecklenburg-Vorpommerns Spitzenreiter, das Freizeitbad Greifswald, kommt ebenfalls auf 4,4 Sterne (Platz 123).So haben wir ausgewertetGrundlage der Auswertung sind Google-Rezensionen zu Thermen in Deutschland mit mindestens 100 Bewertungen. Bei gleichem Bewertungsschnitt wurde nach der Anzahl der Bewertungen gewichtet - je mehr, desto besser."Thermen" in dem hier untersuchten Sinne sind Schwimmbäder mit Sauna oder Saunalandschaften mit mindestens einem kleinen Schwimmbecken, die während ihrer gesamten Öffnungszeiten öffentlich zugänglich sind, ohne einen gleichzeitigen Hotelbesuch oder eine Mitgliedschaft beispielsweise in einem zugehörigen Fitnessclub vorauszusetzen. Bei Thermen und Saunen, die Teil eines Kombibads (mit Freibad) sind oder die zu einem Hotel, Fitnessclub oder einer anderen Einrichtung gehören und bei denen es nur einen Google-Eintrag zur gesamten Einrichtung gibt, wurden alle Bewertungen des Google-Eintrags berücksichtigt, wenn diese sich zu einem beträchtlichen Teil auf den Besuch der Therme oder Sauna beziehen. Andernfalls wurden diese Google-Einträge nicht berücksichtigt. Wurden zwei Google-Einträge oder mehr zur selben Einrichtung gefunden, wurde der mit den meisten Bewertungen als Grundlage genommen.Quellen: Google-Rezensionen (https://www.google.com/maps/search/therme/deutschland) der Thermen, die Internetseiten der Betreiber und weitere Internetrecherchen. Zeitraum der Datenerhebung: 10.-20.02.2026.Vorschaubild (Opengraph-Bild), das bei Verlinkungen dieser Seite angezeigt wird: Thermen-Ranking 2026: 600 Thermen und Saunen im Vergleich. Bildquelle: Vabali SpaUmgang mit Fehlern im RankingWenn wir eine Therme oder eine Sauna übersehen oder einen anderen Fehler gemacht haben, bitten wir um einen Hinweis an presse@testberichte.de. Wir werden das Ranking dann anpassen.Das Thermen-Ranking 2026Wo ist die beste Therme, wo die schönste Sauna? Hier geht es zum gesamten Ranking: www.testberichte.de/link/thermen2026 (https://www.testberichte.de/link/thermen2026)Über Testberichte.deTestberichte.de ist Deutschlands größtes unabhängiges Vergleichsportal für informierte Kaufentscheidungen. Das Angebot macht Produkte vergleichbar, indem es Testergebnisse aus 500 deutschsprachigen Magazinen, Meinungen aus Online-Rezensionen und technische Daten aufbereitet und in leicht verständlicher Form zur Verfügung stellt - mithilfe von Durchschnittsnoten, Bestenlisten und Rankings. Testberichte.de wurde im Jahr 2000 gegründet und wird seit 2003 von der Producto GmbH betrieben. Das Unternehmen aus Berlin beschäftigt rund 30 Menschen. 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